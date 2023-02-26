– Артем – высокий и мощный форвард. Мы не первый раз встречаемся на футбольном поле против друг друга. Он знает мои сильные качества, я знаю его. В целом, главное, что мы ему не дали забить. Игрок такого качества не может растерять свою форму за четыре месяца. Он тренировался индивидуально это время, выполнял хороший объем работы, – приводит слова Чернова "СЭ".
22 февраля "Локомотив" на своем поле уступил "Спартаку" со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Кубка России. Новичку "железнодорожников" Артему Дзюбе не удалось поразить ворота Максименко.
Во втором тайме 34-летний ветеран был дважды близок к цели. В первом случае мяч после удара нападающего угодил в штангу с внутренней стороны. Во втором случае Дзюба убежал в контратаку и бил уже по пустым воротам, однако мяч прошел над перекладиной.
Чернов – об игре против Дзюбы: игрок такого качества не может растерять форму за четыре месяца
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов поделился впечатлениями от игры против форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в кубковом матче (1:0).
Фото: ФК "Локомотив"