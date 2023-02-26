- Несмотря на то, что выиграли 3:0 и играли с клубом Первой лиги, не скажу, что в Ульяновске было просто. Видно, что люди в Ульяновске ждали эту игру. "Волга" старалась, билась, поэтому очень непросто было. Но самое главное, что удалось выиграть, - приводит мнение Караваева "Матч ТВ".
"Зенит" приехал в гости в Ульяновск к местной "Волге" в рамках Кубка России. Команда Сергея Семака сумел забить в ворота ульяновского коллектива три безответных мяча. Свой первый гол с лета забил российский атакующий хавбек Зелимхан Бакаев, также впервые с сентября отличился колумбийский форвард Матео Кассьерра. Еще один гол на свой счет записал российский футболист, ставший лучшим бомбардиром межсезонных встреч, Иван Сергеев. 27-летний правый защитник из России Вячеслав Караваев появился в стартовом составе петербуржского коллектива и отыграл 74 минуты, пару раз отметившись опасными подачами и проходами в штрафную.
Караваев – о победе над "Волгой": несмотря на то, что выиграли 3:0, не скажу, что в Ульяновске было просто
Российский футболист "Зенита" Вячеслав Караваев поделился мыслями по поводу победы в кубковом матче против ульяновской "Волги" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"