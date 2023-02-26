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Агаларов: "Ахмат" может конкурировать с "Зенитом", "Спартаком", ЦСКА, потому что мы клуб с Кавказа

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Нападающий грозненского "Ахмата" Гамид Агаларов заявил, что грозненцы способны конкурировать с лидерами чемпионата России.
ФК "Ахмат"
— Главный тренер и руководство клуба говорят, что цели у нас всегда высокие, потому что "Ахмат" — клуб с Кавказа. По?другому не может быть. Конечно, мы можем конкурировать с "Зенитом", "Спартаком", ЦСКА. Если мы хотим бороться за высокие места, то должны конкурировать с такими командами.

"Ахмат" занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 26 очков. От ЦСКА и московского "Динамо" грозненцы отстают всего на три очка. "Зенит" лидирует в чемпионате России с 42 набранными очками, петербуржцы становились чемпионами лиги на протяжении четырех последних сезонов. "Спартак" идет в турнирной таблице вторым с 36 заработанными баллами. Высшим достижением "Ахмата" в РПЛ является пятое место в сезоне 2016/2017.

Источник: "Матч ТВ"


Агаларов Ахмат Зенит Спартак ЦСКА
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