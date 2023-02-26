- Дзюба удачно играет против "Спартака"? Думаю, моменты у него будут. Как и в прошлой игре, когда казалось, безнадежный первый тайм. Если будет так же во второй игре, то моменты будут. Главное будет зависеть от него и реализации, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".
34-летний российский центрфорвард Артем Дзюбы в кубковом матче против "Спартака" (0:1) провел свой 1-й официальный поединок за "железнодорожников". Первые 45 минут россиянину явно не удались, зато во второй половине встречи от Артема шла вся острота атак. Сам Дзюба имел две возможности поразить ворота своей родной команды. В первом эпизоде мячу залететь в ворота помешала штанга, а во втором сам форвард не смог попасть по пустым воротам. Отметим, что ранее Дзюбы, выступая за "Зенит", отправил в ворота "Спартака" 7 мячей в 13 встречах.
Шишкин: Дзюба будет иметь моменты в матче со "Спартаком"
Экс-защитник "Спартака" и "Локомотива" Роман Шишкин высказался по поводу игры форварда красно-зеленых Артема Дзюбы против красно-белых.
Фото: Фк "Локомотив"