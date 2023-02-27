- Акинфеев остаётся "номером 1" в России, это без всяких сомнений. У нас были три вратаря, к которым применима приставка "супер". Первый — это Лев Яшин. Второй — Ринат Дасаев. И вот третья величина — Игорь Акинфеев. В России вообще много хороших вратарей. Но Акинфеев возвышается над всеми.
36-летний Игорь Акинфеев выступает за основную команду московского ЦСКА с 2003 года. Голкипер долгое время остается основным стражем ворот армейского клуба, а также долго оставался "первым номером" и в национальной команде России, в которой завершил карьеру после успешного чемпионата мира 2018 года. В текущем сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, в которых одержал шесть "сухих" побед.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: в России Акинфеев остается "номером 1". Он третья величина после Яшина и Дасаева
Известный российский тренер Александр Тарханов заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим голкипером России.
"СЭ"