- Это выбор Малкома и Клаудиньо, который когда-то сделал и я. Они приняли решение получить гражданство России, а я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор.
Напомним, сам Жоаозиньо, выступающий в России с 2011 года, также имеет российское гражданство. Малком и Клаудиньо, получившие паспорта Российской Федерации после указа президента Владимира Путина, смогут в будущем выступать за сборную России. Малком, защищающий цвета "Зенита" с 2019 года, сможет играть за российскую национальную команду с 2024 года. Клаудиньо, присоединившийся к петербуржцам в 2021 году, - с 2026 года.
Источник: Sport24
Жоаозиньо: как россиянин, я рад, что Малком и Клаудиньо получили паспорта России
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо поддержал игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо, получивших гражданство России.
ФК "Сочи"