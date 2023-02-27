- Если задача — просто прожить, то, конечно, смог бы на 25 тысяч в месяц. Сто процентов! Но если нужно оплатить какие-то курсы, занятия с психологом, нутрициолога, бутсы обновить, которые стоят под 20 тысяч, — тогда не хватит. Определяющий фактор — жилье и питание. Если это есть, то ограничиться 25-30 тысячами в месяц — вообще легко.
Андрею Егорычеву 30 лет. За екатеринбургский "Урал" он выступает с 2018 года, а до этого полузащитник защищал цвета "Носты", где, по его словам, получал в месяц около 25 тысяч рублей. В текущем сезоне Егорычев сыграл за "Урал" 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт с екатеринбургской командой рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Игрок "Урала" Егорычев: сто процентов смог бы прожить на 25 тысяч рублей в месяц, вообще легко
Полузащитник екатеринбургского "Урала" Андрей Егорычев заявил, что смог бы прожить на зарплату 25 тысяч рублей в месяц.
РПЛ