- КДК РФС получил рапорт комиссара по матчу "Волга" - "Зенит". Сейчас комитет изучает все материалы по данному рапорту, поскольку там есть ряд вопросов, указанных комиссаром матча по дисциплинарным нарушениям - в том числе и по инциденту с бросанием банана на поле. Дата и время заседания будут объявлены дополнительно, - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
Матч 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Волга" - "Зенит" прошел в Ульяновске 25 февраля, выездную победу со счетом 3:0 одержал клуб из Санкт-Петербурга, забитым голом отметился полузащитник Зелимхан Бакаев, а также нападающие Матео Кассьерра и Иван Сергеев. На 90+1 минуте матча во время замены бразильского полузащитника гостей Вендела ему под ноги с трибун стадиона был брошен банан.
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Григорьянц: КДК получил рапорт комиссара по матчу "Волга" - "Зенит", в том числе по инциденту с бананом
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о получении его организацией документов по матчу 1/4 финала нижней сетки плей-офф Кубка России "Волга" Ул - "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"