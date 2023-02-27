– Все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. В его случае лучше молчать и ничего не говорить про футбольных людей. Да, он причастен к победам ЦСКА, но все знают как. Поэтому ему лучше заниматься своим делом, которое очень плохо в последние годы получается. "Рубин" вместе с ним вылетел из РПЛ. До этого его уволили из чемпионатов Нидерландов и Англии. Не ему рассуждать. Среди своих друзей может рассказать, а нам это зачем слушать? – цитирует Мостового News.ru.
Леонид Слуцкий расторг контракт с казанским "Рубином" в ноябре прошлого года на фоне невыразительных результатов команды из столицы Татарстана. В настоящее время 51-летний специалист ведет активную деятельность в медиа.
Период расцвета тренерской карьеры Слуцкого пришелся на 2009 – 2016 годы, когда он руководил московским ЦСКА. На Евро-2016 на посту главного тренера сборной России ему не удалось вывести команду из группы.
В начале марта возобновится розыгрыш чемпионата России. За 13 туров до окончания сезона "Зенит" уверенно возглавляет таблицу. На счету команды Сергея Семака 42 очка. Опережение ближайших конкурентов - "Спартака" и "Ростова" - составляет соответственно шесть и семь очков. Борьбу за медали поведут ЦСКА и "Динамо", которые делят между собой четвертую строчку. Отставание московских клубов от сине-бело-голубых составляет 13 баллов.
Мостовой: все знают, кто такой Слуцкий, как он пролезает. Он причастен к победам ЦСКА, но все знают как
Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой поделился мнением о бывшем тренере "Рубина" и сборной России Леониде Слуцком.
Фото: "Чемпионат"