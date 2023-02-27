"Лучшим футболистам в России платят также, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное - среднее, как и везде в Европе. Российский футбол - это средний показатель по Европе", - цитирует Петржелу "СЭ".
Чешский специалист Властимил Петржела был главным тренером "Зенита" с ноября 2002 по май 2006 года. Под его руководством "сине-бело-голубые" становились серебряными призерами чемпионата России 2003 года, обладателями Кубка Премьер-лиги 2003 года и доходили до четвертьфинальной стадии Кубка УЕФА сезона 2005/06.
Петржела: лучшим футболистам в России платят также, как лучшим игрокам европейских лиг
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил уровень зарплат в европейском и российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"