"Артем с Денисом привыкли решать серьезные задачи. Это уже в крови. И что бы о них ни говорили, они — бойцы! И я бы не раздумывая взял Артема с Денисом в свою команду — только потому, что они не умеют проигрывать!" - цитирует Романцева "СЭ".
Напомним, в зимнее трансферное окно Дзюба и Глушаков находились в статусе свободных агентов. Артем в ноябре расторг контракт с "Адана Демирспор", а Денис зимой покинул "Химки". Сообщалось, что оба футболиста могли подписать контракты с "Пари НН", но в итоге в нижегородском клубе оказался только Глушаков, а Дзюба перебрался в "Локомотив".
Романцев: не раздумывая бы взял в свою команду Дзюбу и Глушакова
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что взял бы в команду Артема Дзюбу и Дениса Глушакова, если бы продолжал тренировать.
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