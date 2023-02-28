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Тавареш – о победе над "Локомотивом": "Спартак" сыграл хорошо

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Новичок "Спартака" из Португалии Томаш Тавареш поделился мнением по поводу победы команды над "Локомотивом" в Кубке России (4:2).
Фото: ФК "Спартак"
- Мы хорошо сыграли. "Локомотив" — отличная команда, но я думаю только о "Спартаке", - приводит мнение Тавареша "СЭ".

Новобранец "Спартака" из Португалии Томаш Тавареш, пополнивший состав команды только зимой этого года, начинал оба кубковых матча против "Локомотива" на скамейке запасных. Футболист дважды выходил уже в компенсированное время и провел на поле в общей сложности 5 минут. Команда Томаша сумела дважды переиграть своего соперника (1:0, 4:2) и выбила его в Пути регионов. Следующий поединок команда Гильермо Абаскаля проведет уже в рамках РПЛ, где у себя дома встретится с "Уралом".


Спартак Локомотив Тавареш
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