"Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо — мобильные, бегут, очень хорош Игнатов. Тут надо сказать, что "Спартак" поменял своё лицо. Это заслуга Абаскаля, конечно. Главный тренер в команде – это всё. Он молодец, он генератор идей", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
"Спартак" в понедельник, 27 февраля, обыграл "Локомотиве" в ответной встрече четвертьфинала Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес. По итогам двух встреч "Спартак" вышел в полуфинал турнира.
После 17 туров РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от "Зенита", лидирующего в чемпионате, составляет шесть очков.
Орлов: "Спартак" поменял свое лицо - это заслуга Абаскаля, он молодец
Комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Спартака" после возобновления сезона.
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