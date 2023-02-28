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Орлов: "Спартак" поменял свое лицо - это заслуга Абаскаля, он молодец

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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру "Спартака" после возобновления сезона.
Фото: РИА Новости
"Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо — мобильные, бегут, очень хорош Игнатов. Тут надо сказать, что "Спартак" поменял своё лицо. Это заслуга Абаскаля, конечно. Главный тренер в команде – это всё. Он молодец, он генератор идей", - цитирует Орлова "РБ Спорт".

"Спартак" в понедельник, 27 февраля, обыграл "Локомотиве" в ответной встрече четвертьфинала Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес. По итогам двух встреч "Спартак" вышел в полуфинал турнира.

После 17 туров РПЛ команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Отставание от "Зенита", лидирующего в чемпионате, составляет шесть очков.


Абаскаль Спартак Орлов
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