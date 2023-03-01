"Я не могу сказать, что будет завтра, в конце сезона. Но сейчас я работаю в Краснодаре и думаю только об этом. Я семь лет в "Краснодаре". Я люблю эту команду и, конечно, хотел бы остаться здесь", - цитирует Рамиреса "Metaratings".
Ранее появилась информация, что ряд турецких команд проявляют интерес к футболисту "Краснодара" Рамиресу.
28-летний эквадорский защитник перешел в краснодарский клуб из "Ференцвароша" зимой 2017 года. Действующий контракт с игроком рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне Рамирес принял участие в 22 матчах за "Краснодар", в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи.
Рамирес: хотел бы остаться в "Краснодаре"
Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских команд к своей персоне.
Фото: ФК "Краснодар"