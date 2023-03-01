- Интерес мадридского "Атлетико" к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который активно следит за ним. Сейчас Карраскаль — игрок ЦСКА, это всё, что я могу сказать. Это клубы из европейской топ-5? Среди этих клубов есть обладатели Кубка Либертадорес, а также постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы.
24-летний Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. Полгода колумбийский футболист провел в армейской команде в аренде из аргентинского "Ривер Плейта", а летом 2022 года оформил полноценный переход в российский клуб. ЦСКА заплатил за игрока сборной Колумбии 6 миллионов евро. Карраскаль забил шесть голов и сделал семь результативных передач в 33 матчах за ЦСКА. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Агент Карраскаля: интерес "Атлетико" к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который активно следит за ним
Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карасскаля Мартин Родригес подтвердил интерес к колумбийскому футболисту со стороны мадридского "Атлетико".
"СЭ"