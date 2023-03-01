— В чем секрет "Зенита"? Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат.
Санкт-петербургский "Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги на протяжении четырех последних сезонов. В текущем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые также лидируют, набрав после 17 сыгранных матчей 42 очка. Ближайший преследователь "Зенита" в турнирной таблице РПЛ, московский "Спартак", отстает от петербуржцев на шесть очков. В первом после возобновления чемпионата матче в рамках РПЛ "Зенит" сыграет с "Пари Нижний Новгород" в Санкт-Петербурге 4 марта.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Тарасов: в чем секрет "Зенита"? Не жалеют денег на хороших и качественных игроков
Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал в чем секрет успеха санкт-петербургского "Зенита".
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