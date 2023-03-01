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Дивеев: я не свыкся с тем, что нас забанили в Европе. Задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что мечтает сыграть в матчах Лиги чемпионов и сожалеет о решении ФИФА и УЕФА забанить российский футбол.
ПФК ЦСКА
- Я не свыкся с тем, что нас забанили. Я хоть успел на чемпионате Европы поиграть, но есть футболисты, которые хотят поиграть на таких турнирах. Я, например, ни разу не слышал гимн Лиги чемпионов вживую, а я очень этого хочу, мечтаю об этом. В детстве смотрел матчи Лиги чемпионов, офигевал от атмосферы. Я не понимаю, почему все говорили, что спорт вне политики, когда всё наоборот. Я задаюсь вопросом, почему жизнь и футбол так несправедливы.

Напомним, после событий февраля 2022 года. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА. Это обстоятельство не позволило российской национальной команде принять участие в стыковых играх за право выступления на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а также участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Клубы из России не имеют права выступать в еврокубках: ни одна из российских команд не приняла участия в текущих розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций.

Источник: "Чемпионат"


Дивеев ЦСКА
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