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Лещук: ну попадём на "Зенит" в Кубке: выиграем - хорошо, нет - будем больше тренироваться

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Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мыслями по поводу следующего соперника в Кубке России.
- Ну попадём на "Зенит" в Кубке: выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться. Какая разница, с кем играть? Либо сейчас на них попадём, либо позже, - приводит мнение Лещука "Чемпионат".

Сегодня "Динамо" не смогло обыграть "Крылья Советов" (1:1) в рамках ответного поединка Кубка России и теперь попробует пробиться к финал турнира через нижнюю сетку. Напомним, что первые матч между коллективами закончился победой самарцев (2:1). Теперь команде Славиши Йокановича в соперники может попасть действующий чемпион России "Зенит", который сумел обыграть "Волгу" из Ульяновска (3:0). В текущем сезоне РПЛ команды уже встречались в Москве. В том матче победу праздновали петербуржцы, отправив в ворота столичного коллектива два безответных мяча.


Кубок России Лещук
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