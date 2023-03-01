- Ну попадём на "Зенит" в Кубке: выиграем — хорошо, нет — будем больше тренироваться. Какая разница, с кем играть? Либо сейчас на них попадём, либо позже, - приводит мнение Лещука "Чемпионат".
Сегодня "Динамо" не смогло обыграть "Крылья Советов" (1:1) в рамках ответного поединка Кубка России и теперь попробует пробиться к финал турнира через нижнюю сетку. Напомним, что первые матч между коллективами закончился победой самарцев (2:1). Теперь команде Славиши Йокановича в соперники может попасть действующий чемпион России "Зенит", который сумел обыграть "Волгу" из Ульяновска (3:0). В текущем сезоне РПЛ команды уже встречались в Москве. В том матче победу праздновали петербуржцы, отправив в ворота столичного коллектива два безответных мяча.
Лещук: ну попадём на "Зенит" в Кубке: выиграем - хорошо, нет - будем больше тренироваться
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мыслями по поводу следующего соперника в Кубке России.