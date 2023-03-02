"Считаем, что Стаматову надо доиграть свой контракт, который рассчитан до июня. А дальше будем смотреть. Продление? Пока ни с кем особо эти темы не обсуждали, но работаем над этим каждый день. Придет время, примем решение", - цитирует Еремякина "РБ Спорт".
23-летний болгарский защитник Матео Стаматов перешел в "Оренбург" летом 2021 года на правах свободного агента из "Левски". В этом сезоне игрок принял участие за команду в 10 матчах и не отличился результативными действиями. Суммарно он провел на поле 551 минуту. Аналитический сайт Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
Президент "Оренбурга" - о новом контракте защитника Стаматова: продление? Придет время, примем решение
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом защитника Матео Стаматова.
Фото: ФК "Оренбург"