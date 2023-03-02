- Самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России? Был такой Диарра в "Локомотиве". Были, конечно, сильные и в "Спартаке", но Диарра… Его работа с мячом, объём работы, видение игры. Человек играл в «Реале». Разве там могут играть по объявлению? Диарра — это топ!
Французский полузащитник Лассана Диарра выступал за московский "Локомотив" в сезоне 2013/2014, он сыграл за железнодорожников 17 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также в Российской Премьер-Лиге Диарра играл за махачкалинский "Анжи". Полузащитник известен игрой за лондонские "Арсенал" и "Челси", мадридский "Реал" и французские "ПСЖ" и "Марсель". О завершении карьеры Диарра объявил в 2019 году.
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Павлюченко: Диарра из "Локомотива" - самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России
Роман Павлюченко назвал полузащитника Лассана Диарра - самым сильным легионером, с которым он играл в России.
AFP