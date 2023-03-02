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Гришин: в РПЛ все понятно. ЦСКА нужно бороться за трофей — это Кубок России, его они могут выиграть

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейцам в текущем сезоне следует сосредоточить свое внимание на борьбе за Кубок России.
ПФК ЦСКА
- Так как "Зенит" в чемпионате оторвался слишком далеко от своих преследователей и только сам себе может проиграть первое место. Поэтому в РПЛ, в принципе, всё понятно. А ЦСКА в этом году нужно бороться за трофей — это Кубок России, его они могут выиграть. Также армейцам нужно занимать достойное место в чемпионате, повторюсь — бороться за серебряные медали со "Спартаком".

ЦСКА пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с самарскими "Крыльями Советов", во втором полуфинале противостоять друг другу будут московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал". В Российской Премьер-Лиге после 17 сыгранных матчей с отрывом в шесть очков от второго места лидирует санкт-петербургский "Зенит" с 42 набранными очками. ЦСКА расположился на пятой строчке в турнирной таблице с 29 очками. От "Спартак", идущего вторым, армейцы отстают на семь очков. Последний раз ЦСКА становился чемпионом РПЛ в 2016 году, а выигрывал Кубок России в 2013 году.

Источник: Metaratings


Кубок России Гришин ЦСКА
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