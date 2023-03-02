- Конечно, "Локомотив" является фаворитом в этом матче, но все же железнодорожники больше настроены на то, чтобы решить свои задачи в РПЛ. Будет ли команда тратить свои силы на "Акрон"… В другой ситуации "Локо" в полную силу играл бы на два турнира, а сейчас такая тактика под вопросом. Если бы я был главным тренером команды или находился бы в руководстве, то ставил бы задачу играть на два турнира.
Напомним, "Локомотив" попал в нижнюю часть сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Спартаку". Железнодорожники проиграли красно-белым в обеих встречах. В первой игре, которая проходила на домашнем поле "Локомотива", подопечные Михаила Галактионова уступили 0:1. В выездном матче "Спартак" обыграл железнодорожников 4:2. "Акрон" - единственная команда Первой лиги, продолжающая борьбу за титул в текущем розыгрыше.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин - о результатах жеребьевки Кубка России: будет ли "Локомотив" тратить силы на "Акрон"...
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил результаты жеребьевки Кубка России для железнодорожников.
"Матч ТВ"