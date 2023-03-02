- Я бы не назвал "Зенит" явным фаворитом в нижней сетке Кубка России. Питерцам будет непросто против "Динамо". У москвичей неплохая команда, способная побороться за проход дальше. Будет интересное и непредсказуемое противостояние, - приводит мнение Шишкина "Чемпионат".
Сегодня жребий определил, что "Зенит" и "Динамо" составят пару Пути регионов Кубка России. Отметим, что противостояние нижний сетки состоит всего из одного матча, который состоится в Санкт-Петербурге. В этом сезоне коллективы уже встречались между собой в рамках РПЛ. Тогда действующий чемпион не испытал особых проблем, отправив ворота команды Славиши Йокановича два безответных мяча. Столичный коллектив последний раз обыгрывал петербуржцев летом 2020 года (1:0). С того момента "Зенит" и "Динамо" встречались 4 раза, 3 из которых выиграли подопечные Сергея Семака. Коллектив из Санкт-Петербурга последний раз завоевывал Кубок России в 2020 году, обыграв в финале "Химки" Сергея Юрана (1:0).
Шишкин: "Зенит" не является явным фаворитом в нижней сетке Кубка России. Питерцам будет непросто против "Динамо"
Экс-игрок сборной России Роман Шишкин высказался по поводу кубкового противостояния между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: " Чемпионат"