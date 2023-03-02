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Широков: если "Зенит" будет терять очки, а "Спартак" нет, то интрига в РПЛ будет

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Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- В нижней части турнирной таблицы точно есть интрига. Вверху? Наверное. Всё будет зависеть, как проведут первые три-четыре тура команды. Если !Зенит" будет терять очки, а "Спартак" нет, то интрига будет. Если, наоборот, то и интриги не будет, - приводит мнение Широкова "Чемпионат".

"Зенит" и "Спартак" находятся в лидирующей двойке по итогам осенней части сезона РПЛ. Команда Сергея Семака, находящаяся на 1 месте, опережает "Спартак", идущий на строчку ниже, на 6 очков. Коллектив из Санкт-Петербурга потерял очки всего в 4 поединках за 17 туров первой части сезона. "Зенит" три раза сыграл вничью и один раз потерпел поражение. "Спартак" за этот же отрезок 3 раза поделил очки со своими соперниками и 3 раза проиграл. После возобновления российского первенства "Зенит" дома сыграет с "Пари НН", а команда Гильермо Абаскаля также у себя домашней арене примет "Урал". "Зенит" и "Спартак" сыграют друг с другом в матче 26-го тура РПЛ, который состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.


Спартак Широков Зенит
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