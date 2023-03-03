"Безусловно, я верю, что "Крылья Советов" могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли "Зенит", "Спартак" и "Динамо" - думаю, это многое доказывает", - цитирует Бейла "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 2 марта, состоялась жеребьевка пар полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Соперником на этой стадии турнира для "Крыльев Советов" стал столичный ЦСКА. Первая встреча пройдет в один из дней с 14 по 16 марта в Самаре, ответная игра состоится в период с 4 по 6 апреля в Москве. Победитель пары по итогам двухматчевого противостояния станет участником финала верхней сетки плей-офф, проигравший продолжит борьбу за трофей в сетке Пути регионов.
Гленн Бейл - о Кубке России: верю, что "Крылья Советов" могут выиграть этот трофей
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл считает, что самарцам по силам побороться в этом сезоне за Кубок России.
Фото: Чемпионат.com