Напомним, трое футболистов "Зенита" были дисквалифицированы за участие в массовой драке в концовке матча заключительного тура группового этапа Кубка России на стадионе "Газпром Арена" со "Спартаком". КДК РФС рассмотрел инцидент и вынес решение отстранить легионеров на шесть ближайших матчей турнира. Таким образом, Вильмар Барриос, Родригао и Малком не помогут "Зениту" в текущем розыгрыше Кубка России.
В следующей встрече команда Сергея Семака сыграет в рамках Пути регионов с московским "Динамо". Сине-бело-голубые возобновят сезон чемпионата России в субботу, 3 марта, домашней встречей с "Пари Нижний Новгород". В ней ожидается дебют 19-летнего новичка сине-бело-голубых Роберта Ренана, который сегодня впервые получил вызов в национальную сборную Бразилии.
Источник: "СЭ"
"СЭ": CAS отклонил апелляцию "Зенита" на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао за участие в массовой драке
Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил отказать в удовлетворении апелляции санкт-петербургскому "Зениту" на дисквалификацию Малкома, Барриоса и Родригао.
Фото: ФК "Зенит"