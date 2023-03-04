"Вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России. Но его истинные качества покажет только время", - цитирует Петржелу "СЭ".
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба оформил хет-трик в матче 18 тура чемпионата России против "Ростова" (3:1). Это первые голевые действия 34-летнего форварда за клуб, в который он перебрался в феврале этого года. Отметим, что свой последний мяч в РПЛ россиянин забивал за "Зенит" в сезоне 2021/2022 в ворота "Урала" (3:1) в апреле 2021 года, а свой последний хет-трик - в ворота "Нижнего Новгорода" (5:1) в ноябре 2021 года. После победы над командой Валерия Карпина "Локомотив" занимает 13 место в турнирной таблице.
Петржела - о хет-трике Дзюбы: вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мыслями о трех забитых мячах нападающим "Локомотива" Артема Дзюбы в матче с "Ростовом" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"