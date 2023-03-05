"Очень рад, что дебютировал в таком большом клубе, как "Спартак", в официальных матчах. По поводу момента с пенальти, там была обычная борьба за мяч, но арбитру так не показалось. Будем улучшать результат в следующих играх. Что касается гола Соболева, то для нас всех он был чистым, там не было фола. Вратарь врезался в своего игрока, но судья принял другое решение", - цитирует Дуарте "РИА Новости Спорт".
Вчера, 4 марта, "Спартак" сыграл вничью в домашнем матче с "Уралом" (2:2). Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота столичной команды за фол парагвайского защитника, а в концовке встречи не засчитал гол форварда Александра Соболева.
Алексис Дуарте перешел в московский "Спартак" зимой этого года. Игра 18 тура против уральской команды стала дебютной для 22-летнего парагвайца. "Красно-белые" набрали 37 очков за 12 туров до окончания чемпионата и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от идущего на первой строчке "Зенита" составляет 8 баллов.
Дуарте - об отмененном мяче Соболева: это чистый гол, там не было фола
Защитник "Спартака" Алексис Дуарте прокомментировал свой дебют за клуб и подвел итоги встречи 18 тура РПЛ с "Уралом" (2:2).
Фото: ФК "Спартак"