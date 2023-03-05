- Да, мы сейчас в процессе подачи заявления в ЭСК. Точно будем обращаться. На данный момент наши люди разрабатывают обращение по трем эпизодам, чтобы отправить его в РФС, - приводит комментарий Андреева Sport24.
Вчера "Оренбург" в гостях проиграл "Ахмату" (1:3). В первый половине встречи команды забили друг другу 3 гола. На 11-й минуте "Ахмат" вышел вперед благодаря точному удару Евгения Харина. А уже в компенсированное коллективы обменялись забитыми голами. Бернард Бериша с 11-метрового увеличил преимущество грозненского клуба, а Дмитрий Воробьев через 3 минуты вернул интригу матче. Во вторые 45 минут поединка команда Сергея Ташуева забила еще один гол и довела дело до победы. Отличился Артем Тимофеев. Отметим, что 45-й минуты оренбургский коллектив играл в меньшинстве. С поля был удален защитник команды Марцела Лички Михаил Сиваков. Также по ходу игры оренбуржцы получили 6 желтых карточек, а грозненцы -1.
Спортдиректор "Оренбурга" Андреев: подадим заявление в ЭСК по трем эпизодам матча с "Ахматом"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клуб готовит заявление в ЭСК РФС по матчу 18-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Оренбург"