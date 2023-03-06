- Интересно было бы на "Локомотив" попасть. Почему-то был уверен, что Артём приедет в Питер, но не сложилось. Соскучился ли я по нему? Ну так… Интервью посмотрел и всё вспомнил. Очень интересно. Артём умеет разговаривать. Просто человек высказал всё, что мог и может позволить сказать. Ему особо терять нечего. Не сказал ли он лишнего? Это его дело: захотел — сказал. Он в другом клубе находится.
Напомним, Артем Дзюба выступал за санкт-петербургский "Зенит" до лета 2022 года, когда покинул сине-бело-голубых на правах свободного агента и перешел в турецкий "Адана Демирспор". После своего возвращения в Россию нападающий подписал контракт с московским "Локомотивом" и дал резонансное интервью, в котором раскритиковал принципы формирования состава "Зенита" и некоторых людей в клубе из Санкт-Петербурга. "Локомотив" мог сыграть с "Зенитом" во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России, но жеребьевка сложилась иначе: железнодорожники отправятся на выездной матч с тольяттинским "Акроном", а сине-бело-голубые дома примут московское "Динамо". Артем Дзюба еще ни разу не играл с "Зенитом" после ухода из клуба.
Источник: Sport24
Ан. Мостовой: соскучился ли я по Дзюбе? Ну так... Интервью посмотрел, очень интересно. Человеку нечего терять
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался о знаменитом интервью нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
ФК "Зенит"