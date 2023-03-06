- Когда было первое предложение, "Фенербахче" проявил инициативу, Артем попросил помочь с этим делом. Он тогда играл в "Зените", ему было не до трансферных историй. Все так закрутилось, и вмиг я стал агентом Дзюбы. Но не считаю себя агентом. Да, я помогаю человеку с базовыми стандартными вещами. В СМИ появляется информация, будто агент Дзюбы получит комиссионные [за переход в "Локомотив"], но я работаю с Артемом не ради денег. Мне самому интересно попробовать новое, - прокомментировал Гольдман в интервью ютуб-каналу Nobel.
В сезоне 2021/2022 34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба защищал цвета "Зенита". Россиянин провел за коллектив из Санкт-Петербурга 28 встреч, в которых сумел отметиться 11 голами и 7 ассистами. Всего на счету футболиста 1606 игровых минут. Весной 2022 года форвард окончательно потерял место в основе петербуржцев и выходил на футбольное поле преимущественно со скамейки запасных. По итогам сезона Артем покинул команду Сергей Семака. В СМИ появлялась информация о том, что игроком интересуется ряд турецких клубов, в том числе один из грандов местного первенства "Фенербахче".
В итоге Дзюбы пополнил стан другой турецкой команды "Аданы Демирспор". В своей первой же игре воспитанник "Спартака" отметился забитым голом как раз в ворота "Фенербахче" (2:3). После этого матча Дзюбы постепенно стал терять место в стартовом составе, а после перестал попадать в заявку на игры. В ноябре 2022 года форвард покинул команду, а в феврале 2023 года перешел в "Локомотив".
Представитель Дзюбы Гольдман: работаю с Артемом не ради денег
Представитель российского форварда "Локомотива" Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о том, как стал помогать футболисту.
Фото: ФК " Локомотив"