- Виктор Гончаренко был реальной целью? На определённом этапе, задолго до Талалаева. Я опоздал всего на день-два, тренер возглавил "Урал, - приводит комментарий Геркуса "Матч ТВ".
45-летний специалист из Беларуси Виктор Гончаренко летом 2022 был свободен на рынке тренеров. В итоге белоруса на пост главного тренера пригласил "Урал". Свой дебютный поединок после возвращения Виктор провел против "Пари НН" (0:1) в 6-м туре. С того момента екатеринбуржцы под руководством Гончаренко провели 12 встреч в РПЛ, в которых сумели одержать 6 побед и 3 раза сыграть вничью. После 18 сыгранных туров шмели набрали 22 балла и находятся на 10-й строчке. "Торпедо" в данный момент возглавляет российский специалист Андрей Талалаев. Столичный коллектив по итогам этого же отрезка замыкает таблицу.
Геркус: Гончаренко был реальной целью "Торпедо", но мы опоздали на пару дней
Бывший президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал о том, что хотел видеть главным тренером команды Виктора Гончаренко.
Фото: " Чемпионат"