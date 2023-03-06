- Малком забил первый гол со штрафного? Потрясающее исполнительское мастерство, видно, что Малком в этом году раскрылся, лидер команды. Помимо дубля Малкома, стоит отметить две хорошие голевые от Андрюхи Мостового. Видно, что есть лидеры, команда на ходу, - приводит мнение Дзюбы эфир программы "На футбол" на Первом канале.
Новый гражданин РФ Малком в текущем сезоне главный бомбардир "Зенита". Бывший футболист "Барселоны" нанес 17 точных ударов в 24 матчах за коллектив из Санкт-Петербурга. Это лучший показатель в петербуржской команде. В РПЛ Малком смел отличиться 14 раз и теперь по дополнительным показателям является лучшим голеадором турнира после 18 сыгранных туров. В матче с "Пари НН" олимпийский чемпион в составе Бразилии отметился дублем в ворота вратарь Никиты Гойло. Благодаря этой победе команда Сергея Семака набрала 45 очков и еще больше упрочила свой отрыв от "Спартака", идущего на 2-й строчке. Теперь он составляет 8 баллов.
Дзюба: Малком в этом году раскрылся и является лидером "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"