"Пока не было никаких разговоров по продлению контракта Луки. Нравится ли ему работа с Бердыевым? Бердыев - великолепный тренер. Что касается вопроса будущего, давайте посмотрим, как все будет складываться дальше", - цитирует Глушевича "СЭ".
Лука Джорджевич выступает за "Сочи" с середины сентября прошлого года. В текущем сезоне 28-летний черногорский нападающий принял участие в 10 матчах за сочинскую команду и отметился двумя забитыми мячами. Оба гола пришлись на встречу 18 тура против ЦСКА, став для футболиста дебютными за "барсов". До матча против "армейцев" у Луки была девятиматчевая безголевая серия.
Коллектив под руководством Курбана Бердыева занимает на данный момент 7 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
Агент Джорджевича: пока не было никаких разговоров с "Сочи" по продлению контракта Луки
Агент черногорского форварда "Сочи" Луки Джорджевича Игорь Глушевич прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"