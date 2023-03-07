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Радченко - о Семаке: если он бьет рекорды, то мы вправе считать его лучшим тренером в истории "Зенита"

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Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко считает, что Сергея Семака можно назвать лучшим тренером в истории команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Семаку осталось восемь выигрышей до рекорда клуба по количеству побед? Если он бьет рекорды, то мы вправе считать его лучшим тренером в истории "Зенита". Семак уже вошел в историю клуба, побил рекорд, став четырежды подряд чемпионом России, что никому не удавалось", - цитирует Радченко Legalbet.

Сергей Семак назначен главным тренером "Зенита" в мае 2018 года. Под его руководством клуб с берегов Невы становился чемпионом России в четырех последних сезонах подряд. Всего в активе 47-летнего специалиста 241 проведенная встреча в качестве главного тренера команды, в которых 135 одержанных побед, 51 ничья и 55 поражений. В текущем сезоне "Зенит" также лидирует турнирной таблице РПЛ за 12 туров до окончания первенства страны, опережая "Спартак", идущий вторым, на восемь очков.


Радченко Семак Зенит
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