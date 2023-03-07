"Да мне вообще все равно, будет Дзюба в сборной или нет. Он провел хорошо только один матч. После трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно об этом говорить. Надо посмотреть, как он будет себя чувствовать через два-три тура, там уже будем разговаривать о сборной. Карпин ясно сказал еще давно, что вопрос с Дзюбой закрыт. Отношения не сложились, такое бывает. Тем более, сейчас надо думать о молодежи, а не о Дзюбе. Молодежь должна развиваться, особенно в таких ограниченных условиях, как сейчас", - цитирует Колоскова Sport24.
Ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами против сборных Ирана и Ирака, которые должны состояться в конце марта. В список из 41 фамилии не вошел 34-летний нападающий "Локомотива" и экс-форвард национальной сборной Артем Дзюба. Футболист этой зимой вернулся в РПЛ и уже успел отметиться за "Локомотив", с которым подписал контракт до конца сезона, первыми голевыми действиями, отправив 3 мяча в ворота "Ростова" Валерия Карпина. Всего за карьеру игрок провел за сборную 55 матчей, в которых забил 30 голов и 15 раз ассистировал партнерам. Это лучший показатель в истории сборной России.
Колосков: Дзюба после трех мячей стал героем всего российского футбола, чтобы его в сборную вызывать? Даже смешно
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал отсутствие нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в расширенном составе сборной России.
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