Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бенфика
5 - 1 5 1
БрюггеЗавершен
Челси
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Шалимов: жаль, что "Крылья Советов" не додержали против "Динамо" ничью, которой заслуживали

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 18 тура РПЛ "Динамо" - "Крылья Советов" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
- Вялый первый тайм, "Динамо" не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда. Такое впечатление, что бело-голубые хотели выиграть на классе, на чистых мячах, а это не проходило. А "Крылья" - задорная команда, довольно молодая, в основе было два футболиста возраста 19 лет - это агрессия, желание. Всем нравится, как команда играет, что делает тренер, но молодости свойственна нестабильность. Есть несколько игровых фишек, которые свойственны только этой команде. Но в итоге Самара проиграла. На кураже играть все 90 минут тяжело, команда подсдулась в конце игры. Жаль, что не додержали ничью, которой заслуживали, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

Встреча 18 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Крылья Советов" состоялась 5 марта на московской "ВТБ Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. При этом гости имели по ходу встречи существенное игровое преимущество и создавали больше опасных моментов, два гола самарцев в ворота хозяев поля в первом тайме были отменены из-за положения "вне игры" и попадания мяча в руку, также был отменен из-за нарушения правил и один гол "Динамо". Единственный засчитанный забитый мяч в этой встрече состоялся на 90+1 минуте игры, отличился нападающий Константин Тюкавин с подачи защитника Дмитрия Скопинцева.

"Динамо" набрало 32 очка в 18 матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая на 13 очков от "Зенита", на 5 очков от "Спартака" и на 3 очка от "Ростова". "Крылья Советов" с 20 очками находятся на 11 месте.


Крылья Советов Динамо Шалимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Голы Стерлинга и Хаверца вывели "Челси" в 1/4 финала ЛЧ в противостоянии с дортмундской "Боруссией"
"Бенфика" разгромила "Брюгге" в плей-офф Лиги чемпионов с дублем Гонсалу Рамуша
Чанов: в этом сезоне Помазун играет как вратарь сборной России
Матч сборных России и Ирана может пройти с пустыми трибунами
07 марта
Sport24: персонализация дизайна формы "Зенита" была сделана в России
Шалимов: жаль, что "Крылья Советов" не додержали против "Динамо" ничью, которой заслуживали
Каряка: конфликт между Карпиным и Дзюбой - домыслы журналистов, в сборную России вызывается молодежь
Матч 22 тура Первой лиги "Шинник" - "Енисей" пройдет на нейтральном поле
"АЗ Алкмар" победил на выезде "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций
КДК украинской ассоциации футбола рассмотрит дела нескольких игроков, имеющих контракты с российскими клубами 3
Николай Иванов: при незасчитанном голе "Спартака" произошла ошибка, повлиявшая на результат. Здесь не нужна ЭСК 7
Дьяков: были бы сейчас у сборной России официальные матчи - Карпин вызвал бы Дзюбу
Павлюченко: нужно убирать Fan ID - для чего он нужен? "Спартак" играл при 4 тысячах болельщиков, это никуда не годится 4
Испанская компания Joma на сайте УАФ: мы не имеем никакого отношения к запуску новой формы "Зенита" 6
"Арис" без дисквалифицированного Кокорина победил в чемпионате Кипра "Анортосис"