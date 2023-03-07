- Вялый первый тайм, "Динамо" не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда. Такое впечатление, что бело-голубые хотели выиграть на классе, на чистых мячах, а это не проходило. А "Крылья" - задорная команда, довольно молодая, в основе было два футболиста возраста 19 лет - это агрессия, желание. Всем нравится, как команда играет, что делает тренер, но молодости свойственна нестабильность. Есть несколько игровых фишек, которые свойственны только этой команде. Но в итоге Самара проиграла. На кураже играть все 90 минут тяжело, команда подсдулась в конце игры. Жаль, что не додержали ничью, которой заслуживали, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Встреча 18 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Крылья Советов" состоялась 5 марта на московской "ВТБ Арене" и завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. При этом гости имели по ходу встречи существенное игровое преимущество и создавали больше опасных моментов, два гола самарцев в ворота хозяев поля в первом тайме были отменены из-за положения "вне игры" и попадания мяча в руку, также был отменен из-за нарушения правил и один гол "Динамо". Единственный засчитанный забитый мяч в этой встрече состоялся на 90+1 минуте игры, отличился нападающий Константин Тюкавин с подачи защитника Дмитрия Скопинцева.
"Динамо" набрало 32 очка в 18 матчах и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая на 13 очков от "Зенита", на 5 очков от "Спартака" и на 3 очка от "Ростова". "Крылья Советов" с 20 очками находятся на 11 месте.
Шалимов: жаль, что "Крылья Советов" не додержали против "Динамо" ничью, которой заслуживали
Экс-главный тренер "Урала" Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 18 тура РПЛ "Динамо" - "Крылья Советов" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"