"Как отношусь к натурализации Малкома и Клаудиньо? Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной - можно только порадоваться за нее. Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство - и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами. И только после этого получили вызовы", - цитирует Черчесова "СЭ".
Напомним, 24 февраля, указом президента России Владимира Путина бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ. Однако пока они не утратят статуса легионеров в РПЛ, а также не смогут выступать за национальную сборную России. Это станет возможным только по прошествии нескольких лет. Луис Фернандо Гарсия, агент натурализованных полузащитников "Зенита" ранее заявил, что пока не знает, хотели бы его клиенты выступать за сборную России или нет.
Малком выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года. Ранее 25-летний форвард выступал за "Барселону", "Бордо" и "Коринтианс". Клаудиньо присоединился к команде Сергея Семака годом позже. До этого полузащитник играл в Бразилии за "РБ Брагантино" и "Понте Прету".
Черчесов - о натурализации Малкома и Клаудиньо: можно только порадоваться за нашу сборную. Это классные мастера
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о получении бразильскими игроками "Зенита" Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"