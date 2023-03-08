– Боролись бы "Крылья Советов" за чемпионство, если бы РПЛ была без легионеров? В Ростове неплохая команда, в Краснодаре, у ЦСКА. Если бы "Зенит" не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге, – цитирует Фролова "РБ Спорт".
В рамках 18-го тура "Зенит" на своем поле нанес "Пари Нижний Новгород" разгромное поражение со счетом 3:0 и упрочил отрыв от "Спартака" в таблице РПЛ до восьми очков. В составе победителей дубль оформил Малком, а автором третьего мяча стал Александр Ерохин. Для полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне.
Ранее новичок "Локомотива" Артем Дзюба раскритиковал курс "Зенита" на бразильских легионеров, в шутку заявив, что его бывшую команду можно переименовать в "Зенит Рио-де-Жанейро". Накануне стало известно, что в стан сине-бело-голубых грядущим летом может перебраться еще один бразилец – 17-летний нападающий "Коринтианса" Педриньо.
Фролов: если бы "Зенит" не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов оценил перспективы волжан в борьбе за чемпионский титул РПЛ в случае запрета на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"