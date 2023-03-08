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Колосков: я потратил 4,5 минуты на оформление Fan ID. Советую и другим сделать то же самое

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что оформление Fan ID не отняло у него много времени.
Фото: РФС
Почему зрителей мало ходит, надо у них спрашивать. Я пришел и посмотрел игру "Динамо" - "Крылья Советов". Погода - одна причина, тот же матч "Динамо" - "Крылья" был третий подряд за неделю - это тоже многовато, кто-то устал от этого. Для меня оформление карты болельщика не стало проблемой - я потратил четыре с половиной минуты на ее оформление. Советую и другим сделать то же самое", - цитирует Колоскова "ТАСС".

В этом сезоне на матчах РПЛ применяется система персонифицированного учета болельщиков, известная как Fan ID. Для посещения игр, на которых работает эта система, помимо билета, необходим заранее оформленный электронный паспорт болельщика. Его можно оформить только в регионах, где есть клубы РПЛ, однако он может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части розыгрыша первенства России эта система работала в 5 городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. Начиная с весенней части сезона, действие Fan ID вводится на всех стадионах РПЛ.


Колосков РПЛ РФС Fan ID
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