Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
23:00
ПСЖНе начат
П1 1.76X 4.6П2 4.2
Тоттенхэм
23:00
МиланНе начат
П1 1.85X 3.75П2 4.7
Реклама лига ставок Сделать ставку

Семин: Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин провел сравнение между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
– Не согласен, что у "Зенита" на голову состав сильнее, чем у "Спартака". Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком". Наверное, две – три позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того. Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно, – заявил Семин в интервью "РБ Спорт".

Нападающий "Спартака" Квинси Промес и полузащитник "Зенита" Малком делят верхнюю строчку в гонке бомбардиров с форвардом "Крыльев Советов" Владимиром Писарским. У всех троих футболистов по 14 голов. При этом игрок волжан реже своих конкурентов поражал ворота с пенальти.

В первом весеннем туре чемпионата России 2023 года "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" на своем поле со счетом 2:2. Дубль в составе красно-белых оформил полузащитник Руслан Литвинов. Отметим, что хозяева по ходу встречи дважды уступали в счете, но затем отыгрывались. В концовке матча форвард Александр Соболев мог принести команде Гильермо Абаскаля победу, но взятие ворот было отменено из-за преждевременного свистка судьи.

"Зенит" воспользовался осечкой "Спартака". Сине-бело-голубые на своем поле нанесли "Пари Нижний Новгород" разгромное поражение со счетом 3:0 и упрочили лидерство в таблице до восьми очков. В составе победителей дубль оформил Малком, а автором третьего мяча стал Александр Ерохин. Для полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне.


Зенит Спартак Промес Малком
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Камоцци: Карпин - лучший российский тренер. Семак - неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял 1
ЭСК признал ошибочным решение Турбина назначить пенальти в ворота "Оренбурга" в матче с "Ахматом" 2
Градиленко: мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Надо деньги направлять на развитие детского футбола
Судья Карасев: решение ФИФА не допускать российских арбитров до матчей в Европе - политика 1
Черчесов: Дзюба - классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в РПЛ
Ширл: по факту раньше в РПЛ конкуренции было больше, соперники "Зенита" были укомплектованы сильными легионерами
Озбилиз: хотел бы, чтобы Захарян представлял сборную Армении и чтобы он сердцем желал этого
Скончался экс-тренер сборной России Итало Гальбьяти
Спортдиректор "Оренбурга": полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа находится в нашем шорт-листе
Зуев: мой переход в "Крылья Советов" задерживался из-за необходимости его одобрения советом директоров
Ширл: говорить, что "Зенит" выигрывает чемпионат за чемпионатом из-за судейства, я бы не стал. Это не так
Защитник "Спартака" Маслов: терять очки очень неприятно, но шансы на чемпионство, наверное, есть всегда
Быстров – об отмененном голе Соболева: обычная ошибка, стечение обстоятельств. Я бы тоже остановил игру 1
Reuters: экс-капитан сборной Сирии Аль-Салих пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью
Семин: Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком" 6