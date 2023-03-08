– Не согласен, что у "Зенита" на голову состав сильнее, чем у "Спартака". Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком". Наверное, две – три позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того. Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно, – заявил Семин в интервью "РБ Спорт".
Нападающий "Спартака" Квинси Промес и полузащитник "Зенита" Малком делят верхнюю строчку в гонке бомбардиров с форвардом "Крыльев Советов" Владимиром Писарским. У всех троих футболистов по 14 голов. При этом игрок волжан реже своих конкурентов поражал ворота с пенальти.
В первом весеннем туре чемпионата России 2023 года "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" на своем поле со счетом 2:2. Дубль в составе красно-белых оформил полузащитник Руслан Литвинов. Отметим, что хозяева по ходу встречи дважды уступали в счете, но затем отыгрывались. В концовке матча форвард Александр Соболев мог принести команде Гильермо Абаскаля победу, но взятие ворот было отменено из-за преждевременного свистка судьи.
"Зенит" воспользовался осечкой "Спартака". Сине-бело-голубые на своем поле нанесли "Пари Нижний Новгород" разгромное поражение со счетом 3:0 и упрочили лидерство в таблице до восьми очков. В составе победителей дубль оформил Малком, а автором третьего мяча стал Александр Ерохин. Для полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне.
Семин: Малком и Промес – игроки одного уровня. У "Зенита" нет явного превосходства в составе над "Спартаком"
Экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин провел сравнение между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"