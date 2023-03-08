- Когда я играл в "Зените", два чемпионата выиграл казанский "Рубин". Сейчас этой команды даже нет в высшей лиге. В то время "Локомотив" боролся за призовые места, а сейчас он ведёт борьбу за выживание. В ЦСКА играли футболисты, которых вызывали в сборную Бразилии. По факту тогда конкуренции было больше, соперники "Зенита" были укомплектованы сильными легионерами, игроками сборных.
Радек Ширл выступал за "Зенит" с 2003 по 2010 год. В составе команды из Санкт-Петербурга чешский защитник выиграл шесть различных трофеев, став в том числе чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Сейчас в Российской Премьер-Лиге уже четыре сезона подряд не было другого чемпиона, кроме "Зенита", который лидирует и в текущем розыгрыше чемпионата России. "Рубин" выступает в Первой лиге после того, как вылетел из РПЛ в прошлом сезоне. "Локомотив" занимает 13-е место в высшем дивизионе, ЦСКа располагается на пятой строчке.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Ширл: по факту раньше в РПЛ конкуренции было больше, соперники "Зенита" были укомплектованы сильными легионерами
Бывший защитник "Зенита" Радек Ширл заявил, что сейчас РПЛ стала менее конкурентной лигой, чем была при нем.
"Чемпионат"