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Экс-игрок "Спартака" Пуцко: Дзюба хорошо влияет на коллектив, создаёт атмосферу

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Воспитанник "Спартака" Александр Пуцко, который в данный момент защищает цвета "Балтики", высказался по поводу Артема Дзюбы.
Фото: EPA
- В "Спартаке" Дзюба негативно влиял на коллектив? Даже сейчас говорят, что якобы тренеры не хотят брать Артёма. Но по мне, он хорошо влияет на коллектив. Постоянно шутит и создает атмосферу. И заступался за молодых, - приводит мнение Пуцко Sport24.

34-летний центрфорвард Артем Дзюба - выпускник академии "Спартака". Футболист защищал цвета столичного коллектива до 2015 года (также россиянин отправлялся в аренды в "Томь" и "Ростов"). В 2015 году форвард перебрался в "Зенит". Всего за москвичей лучший бомбардир в истории РПЛ провел 166 поединков, в которых сумел 38 раз поразить ворота соперника и отметиться 23 результативными передачами. В данный момент Дзюбы является игроком другого московского клуба "Локомотива". Всего в РПЛ на счету Артема 151 гол и 86 ассистов в 391 встрече за различные российские клубы. Также на счету россиянина 30 точных попаданий в 55 играх за сборную России.


Дзюба Спартак Пуцко
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