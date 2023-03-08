- Высказывания Салиховой всегда были резкими — не только в адрес "Зенита". Наверное, ее очень расстроило, что "Спартак" сыграл вничью с "Уралом". Зарема — женщина, поэтому всегда хочет внимания. После того как Федун покинул "Спартак", Зарему стали забывать. Вот она и напоминает о себе высказываниями про "Зенит", - приводит мнение Радченко "Чемпионат".
"Зенит" в 18 туре отправил три безответных мяча в сетку ворот "Пари НН". Благодаря этому результату коллектив из Санкт-Петербурга сумел увеличить отрыв от ближайшего преследователя "Спартака" до 8 очков, так как спартаковцы потеряли не смогли обыграть "Урал" Виктора Гончаренко, идущего на 10-й строчке. Отметим, что команда Сергея Семака уже четыре года досрочно побеждает в российском первенстве. В случае, если "Зенит" финиширует 1-м и в этом сезоне, то сможет получить на свою эмблему вторую звезду. В следующем туре действующий чемпион у себя дома встретится с одним из аутсайдером РПЛ "Химками". Отметим, что Зарема Салихова часто критически высказывается о политике руководства петербуржцев. "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой в 26-м туре в Санкт-Петербурге.
Радченко: Салихову стали забывать. Вот она и напоминает о себе высказываниями про "Зенит"
Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мыслями по поводу комментарий супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: "РИА Новости"