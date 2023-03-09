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Экс-полузащитник "Динамо" Москвичев: во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался

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Экс-полузащитник "Динамо" Владимир Москвичев поделился воспоминаниями от общения с президентом РФ Владимиром Путиным.
Фото: Globall Look Press
– Совместное фото с Путиным? Турнир в Индии был посвящен саммиту БРИКС. В какой-то момент собирали всех капитанов команд. Чтобы как раз сделать фото с президентами. Помню, нам подарили электронные часы. Во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался. Он спросил у меня, как дела, как мы играем на турнире. Ответил все, как считал нужным. Без запинки. Дальше он пожелал удачи.

Конечно, определенная аура у Путина чувствовалась. Было не по себе немного. Необычная ситуация, когда ты встречаешь на расстоянии вытянутой руки человека, которого обычно видишь только по телевизору. Но, думаю, эта аура в моей голове складывалась.

Владимир Москвичев является выходцем из академии столичного "Динамо". 23-летний уроженец Москвы играл в юниорской сборной страны на соревновании, приуроченном к саммиту БРИКС. Турнир проходил в Индии в 2016 году.

После "Динамо" Москвичев играл за "Оренбург". В настоящее время защитник выступает в нижнекамском "Нефтехимике". По итогам 21-го сыгранного тура Первой Лиги клуб из Татарстана располагается на девятой строчке в таблице. В активе команды 28 очков. Отрыв от четвертого места, дающего право провести стыковые матчи за право повышения в классе, составляет девять баллов.


Динамо Нефтехимик ФНЛ
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