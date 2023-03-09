– Я не контролирую процесс Fan ID и не являюсь футбольным болельщиком. Из игровых видов спорта я смотрю только хоккей, про футбол говорить не могу. Но есть закон о Fan ID, который нужно исполнять. Это все, что могу сказать, – приводит слова Родниной Sport24.
Паспорта болельщика стали обязательными для пропуска на трибуны на всех матчах чемпионата России по футболу начиная с 2023 года. 7 марта в Москве прошло совещание с участием представителей клубов РПЛ и Министерства спорта РФ. На нем, среди прочих, был затронут вопрос реализации проекта Fan ID. Участники дискуссии пришли к выводу, что рекордно низкая посещаемость стартовых игр РПЛ текущего года связана с неблагоприятными погодными условиями, но никак не внедрением паспортов болельщиков.
Ранее КПРФ выступила с инициативой направить запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность частичной отмены Fan ID. Депутат Госдумы РФ от коммунистической фракции Геннадий Обухов написал в своем Telegram-канале, что отправил документ с соответствующим запросом в правительство.
Роднина – о Fan ID: не являюсь футбольным болельщиком. Но есть закон, который нужно исполнять
Депутат Государственной думы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала введение Fan ID на матчах РПЛ.
Фото: Globall Look Press