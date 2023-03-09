- Деталей не хотелось бы раскрывать. Разошлись хорошо, пожали руки, подписали бумаги. Проблем при расторжении контракта не было. Всё прошло адекватно, спасибо руководству. Понимаю ли я, как оказался в числе игроков, на которых перестали рассчитывать? Не знаю. У каждого тренера свое видение, - передает слова Александра Зуева Sport24.
26-летний атакующий полузащитник Александр Зуев в июле 2022 года покинул казанский "Рубин" и на правах свободного агента подписал контракт с подмосковными "Химками". В составе красно-черных футболист провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Зимой руководство "Химок" приняло решение расстаться с большим количеством игроков основной обоймы, в число которых вошел и Зуев.
21 февраля Александр подписал соглашение с самарскими "Крыльями Советов", за которые уже выступал на правах аренды из московского "Спартака" весной 2017 года. В 3 матчах текущего сезона во всех турнирах в составе волжан Зуев отметился забитым голом.
Зуев: с "Химками" разошлись хорошо, проблем не было. У каждого тренера свое видение
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев рассказал, как прошло его расставание с подмосковными "Химками".
Фото: ПФК "Крылья Советов"