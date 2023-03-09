- "Локомотиву" надо еще набрать 15-16 очков. Смогут ли это донести до футболистов? "Локомотив" готов к возобновлению сезона. Это было видно по матчам чемпионата и кубка. Мне нравится, что уже пошли положительные сдвиги.
"Локомотив" сыграл три матча после зимнего перерыва. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России железнодорожники встречались с московским "Спартаком", потерпев поражение в обеих играх. Дома подопечные Михаила Галактионова уступили 0:1, а на стадионе красно-белые проиграли 2:4. В первом матче в рамках Российской Премьер-Лиги "Локомотив" обыграл на выезде "Ростов" Валерия Карпина 3:1. Хет-триком в составе москвичей отметился нападающий Артем Дзюба, перешедший в клуб зимой.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов: мне нравится, что в "Локомотиве" пошли положительные сдвиги. Они готовы ко второй части сезона
Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов заявил, что железнодорожники готовы ко второй части сезона.
life.ru