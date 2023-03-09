- Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. Во-первых, понимали уровень зарплатной ведомости клуба. Вo-вторых, у нас есть молодой Агаларов, опытный Ильин, Конате в самом cоку. Считаю, добротная группа атаки. Все были в хорошей форме.
Ранее сам Артем Дзюба в одном из своих последних интервью заявил, что у него было предложение от грозненской команды, однако он принял решение не переходить в "Ахмат", подписав контракт с московским "Локомотивом" до конца сезона. Ранее 34-летний нападающий в Российской Премьер-Лиге выступал за "Зенит", "Спартак", "Арсенал", "Ростов" и "Томь". Текущий сезон форвард начинал в турецком "Адана Демирспор", из которого ушел в ноябре 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ташуев: Дзюба — большой футболист. Но его кандидатуру мы не рассматривали. У нас добротная группа атаки
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев заявил, что в грозненском клубе не рассматривали возможность подписания нападающего Артема Дзюбы.
ФК "Локомотив"