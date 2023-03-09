"Это самый сильный "Спартак" со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна", - приводит слова Сычева Sport24.
Испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавший во швейцарском "Базеле", возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством красно-белые идут на втором месте в Российской Премьер-Лиге и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют с екатеринбургским "Уралом". Последний раз "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году, когда командой руководил итальянский специалист Массимо Каррера.
Сычев: "Спартак" Абаскаля - самый сильный со времен чемпионского. Красно-белая торсида может быть довольна
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал "Спартак" Гильермо Абаскаля сильнейшим со времен чемпионства 2017 года.
ФК "Спартак"