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Сычев: "Спартак" Абаскаля - самый сильный со времен чемпионского. Красно-белая торсида может быть довольна

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев назвал "Спартак" Гильермо Абаскаля сильнейшим со времен чемпионства 2017 года.
ФК "Спартак"
"Это самый сильный "Спартак" со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна", - приводит слова Сычева Sport24.

Испанец Гильермо Абаскаль, ранее работавший во швейцарском "Базеле", возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под его руководством красно-белые идут на втором месте в Российской Премьер-Лиге и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где сыграют с екатеринбургским "Уралом". Последний раз "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году, когда командой руководил итальянский специалист Массимо Каррера.


Сычев Спартак Абаскаль
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